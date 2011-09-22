Міжбанк: на 12:00 котирування склали 8,0045-8,0065 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9980/8,0010, до 12:00 ціни піднялися до 8,0045/8,0065 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2506/0,2510, до 12:00 ціни знизилися до 0,2503/0,2506. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 31,9025 (+0,4000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3556/1,3558, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8390/10,8455, до 12:00 ціни пішли вниз 10,8225/10,8310.