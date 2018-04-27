Кому і скільки винна Україна...

Україна, за даними Національного банку, повинна виплатити нерезидентам за короткостроковими та довгостроковими кредитами 53,5 млрд дол. до 1 липня 2012 року. Зазначена сума - новий національний рекорд, попередній було встановлено наприкінці 2008 року (нам потрібно було погасити з 1 жовтня 2008-го по 1 листопада 2009 року 52,2 млрд дол.) Тоді ситуація на вітчизняному валютному ринку була вкрай тривожною, і якби не допомога МВФ, то не відомо, чим би все закінчилося. Але це вже історія, а зараз перед урядом і бізнесом знову стоїть завдання, як і де взяти гроші, щоб розрахуватися ...

Скільки заборгував уряд ...

Протягом найближчих десяти місяців (термін погашення - з 1 липня 2011 по 1 липня 2012 року) уряд повинен повернути нерезидентам, загалом, невелику суму - всього 6,2 млрд дол. З них 2 млрд дол. - кредит російського ВТБ, який потрібно було погасити ще минулого року. 2,3 млрд дол. припадають на держоблігації зовнішньої позики. Решта суми - кредити різних держструктур. Самий ідеальний варіант виходу з боргової ситуації - відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За рахунок траншів можна без проблем погасити всі борги Кабміну, причому без інших зовнішніх запозичень. А ситуація на світовому ринку вкрай складна в зв'язку з проблемами в єврозоні та уповільненням розвитку економіки США. На поточний момент кредитно-дефолтні свопи по українським єврооблігаціям зросли до 680 пунктів (ризик дефолту - 37%), а це означає, що нові кредити для нас будуть тільки дорожчати. Водночас, позики МВФ найдешевші у світі.

Скільки винні банки...

Українські банки повинні погасити до 1 липня 2012 перед нерезидентами 13,4 млрд дол. боргу. Дана сума на 10 мільярдів менша, ніж у 2008 році. Це пов'язано з тим, що останнім часом наші фінустанови не надто охоче кредитують. Крім того, стабільний курс долара не дає розгулятися валютним спекулянтам. Якщо на початку кризи відтік валюти з банківського сектору мав панічний характер, то тепер ситуація дещо інша - повільно, але впевнено зростає сума валютних депозитів. До серпня ц.р. вона становила 250 млн дол., а загальна сума всіх валютних вкладів - понад 18 млрд дол. Частину своїх боргів перед нерезидентами банки зможуть переоформити, тому що це, перш за все, кредити «материнських» структур, але решту доведеться погашати. У зв'язку з цим дуже актуальні валютні депозити населення, так як інші джерела залучення валютних коштів (наприклад, євооблігаціі) для вітчизняних фінустанов зараз малодоступні, знов-таки внаслідок «стриманості» МВФ.



Як результат - можна очікувати підвищення ставки за валютними вкладами.

Скільки заборгували юридичні особи...

Борги юридичних осіб (крім банків) перед нерезидентами, які потрібно погасити протягом найближчих 10 місяців, становлять близько 31,8 млрд дол. Раніше українські компанії не мали таких великих зобов'язань. Обнадіює тільки одне - з цієї суми 15,5 млрд дол. є товарними кредитами, які або пролонгують, або переоформлять. Ще близько 9 млрд дол. - кредити зарубіжних власників наших компаній. Зараз практика подібного інвестування дуже поширена. За допомогою такого кредитування дуже легко репатріювати дохід від інвестицій в Україну. Залишається ще близько 5 млрд дол., які доведеться погашати, що дійсно може мати тиск на вітчизняний валютний ринок. Тому останні дії НБУ і спрямовані на обмеження обмінних операцій на валютному ринку, щоб вистачило коштів для розрахунків з нерезидентами.



Що стосується структури боргу, то традиційно близько 70% припадає на долари США, близько 11% - євро, решта - рублі, франки тощо.



Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)