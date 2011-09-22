Підприємці вимагають остаточного законодавчого врегулювання «спрощенки» - ДПСУ

Підприємці вимагають остаточного законодавчого врегулювання спрощеної системи оподаткування й інших питань, пов`язаних з роботою малого бізнесу. Зокрема платники податків просять знову дозволити юридичним особам відносити до власних витрат товари й послуги, придбані у приватних підприємців.

Про це заявив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

Він нагадав, що в приміщеннях податкових інспекцій до дня підприємця було встановлено «поштові» скриньки для підприємців, через які ДПСУ одержала близько 7600 листів від платників податків.

За словами О.КЛИМЕНКА, підприємці головним чином зверталися з пропозиціями щодо вдосконалення роботи ДПСУ і податкового законодавства.

Також було запропоновано «розвантажити» центральний сервер ДПСУ шляхом впровадження регіональних серверів для прийняття звітності через Інтернет. Чинна система веб-звітності не завжди витримує пікове навантаження в останній день подання документів.

Крім того, платники податків хочуть створення окремого електронного сервісу, за допомогою якого можна було б одержувати розширену інформацію про своїх контрагентів. На сьогодні таку можливість мають лише великі платники податків, які беруть участь в експериментальній програмі «горизонтального моніторингу».

Серед позитивних моментів у роботі податкової служби підприємці відзначили мораторій на проведення перевірок суб`єктів малого бізнесу.

"Всі одержані пропозиції і зауваження буде опрацьовано і використано відомчими комісіями і робочими групами, які займаються питаннями вдосконалення законодавства і реорганізації Державної податкової служби", – запевнив О.КЛИМЕНКО.