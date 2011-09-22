Білорусь веде переговори з МВФ про новий кредит

Мінськ. Білорусь активізує переговори з Міжнародним валютним фондом про новий кредит.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив заступник прем`єр-міністра Білорусі Сергій РУМАС у середу, 21 вересня, на прес-конференції.

С.РУМАС заявив, що раніше проведення переговорів з МВФ ускладнювала ситуація на валютному ринку Білорусі.

"Значною мірою, каменем спотикання була відсутність зрозумілого курсоутворення, що не дозволяло нам почати повноцінні переговори. З відкриттям додаткової сесії на валютно-фондовій біржі ця проблема, в основному, знімається", - відзначив віце-прем`єр.

Він повідомив, що білоруська сторона постійно перебуває у контакті з МВФ і Фонд позитивно оцінює кроки, зроблені урядом і Нацбанком Білорусі з усунення множинності курсів.

Довідка УНІАН. Уряд і Національний банк Білорусі офіційно звернулися до МВФ з проханням про початок переговорів за новою програмою співпраці.

Білорусь розраховує одержати від МВФ кредит у розмірі від 3 млрд. до 7 млрд. доларів.