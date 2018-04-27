Бюджет-2012: Кабмін готується до виборів...

Бюджет на 2012 рік для нинішнього уряду є вкрай важливим документом. Від того, чи знайдуть у ньому громадяни України відголоски тих реформ, які два роки реалізує Президент Віктор Янукович, залежить подальша політична перспектива прем'єр-міністра Миколи Азарова.



Щоб не говорили представники Кабміну щодо завдань і цілей економічної політики наступного року, очевидно, що ключовою є перемога на парламентських виборах. Для нинішньої влади в цілому програш Партії регіонів не створить істотних проблем (в крайньому випадку, можна «домовитися» з рядом депутатів), проте персонально для Миколи Яновича, який безпосередньо уособлює виконавчу владу, з якою громадяни пов'язують рівень своїх доходів, програш буде коштувати посади прем'єра. У зв'язку з цим бюджетна стратегія уряду спрямована на досягнення, перш за все, електоральних цілей. Але ставка може виявитися помилковою...



Така практика, яку часто називають політичним циклом в економічній політиці, в принципі, є нормальною і об'єктивною навіть для західних держав, оскільки наївно вважати, що в рік виборів уряд будь-якої країни буде думати про щось більше, ніж про те, як залишитися «біля керма». Іншими словами, в передвиборні роки Кабмін економить і збирає гроші для того, що б на виборах максимально задовольнити величезну кількість своїх потреб.



Тим часом, український уряд отримати електоральну підтримку, схоже, намагається в інший спосіб. «Почерк» глави Кабміну чітко простежувався ще при підготовці бюджету на поточний рік. У ході його розробки, незважаючи на оптимістичні макроекономічні показники, уряд виписав документ на основі дуже стриманої динаміки зростання доходів і витрат. Занижені показники бюджетного плану дали можливість Кабміну в середині цього року заявити про свої колосальні досягнення у наповненні скарбниці. По суті, це - не більше ніж інформаційна хитрість, оскільки:



- Якби бюджет спочатку зверстали на реальних, а не занижених показниках прогнозованого зростання доходів, то перевиконання плану не було б настільки відчутним;



- Не має зовсім ніякого значення, скільки грошей додатково зібрав Кабмін до бюджету, якщо вони все одно були витрачені на держзакупівлі в лояльних бізнесменів за в рази завищеними цінами.



Уесь нинішній рік уряд демонструє графіки, що підтверджують перевиконання бюджету, добре знаючи, що дана інформація перекручена, вважаючи, що подібна тактика приносить електоральні бали М.Азарову. Судячи з розпису бюджету-2012, в такий же спосіб Кабмін має намір демонструвати успіхи і перед парламентськими виборами.



У нинішньому бюджетному процесі перед урядом стоїть дуже складне завдання, оскільки, володіючи обмеженими ресурсами, йому необхідно задовольнити інтереси бізнесу, суспільства і МВФ. Бізнесу потрібне зниження податків і збільшення держзамовлень, суспільству - підвищення соціальних стандартів, а МВФ - зростання платоспроможності країни, тобто, зниження дефіциту бюджету.



Найоптимальнішим варіантом бюджету в такій ситуації є консервативний, який і підготував уряд. Як і минулого року, при оптимістичних макроекономічних прогнозах в документі знову розписані досить низькі бюджетні показники. Його доходи порівняно з 2011 роком планується збільшити лише на 12,8% - до 337,557 млрд грн., витрати ще менше - на 7% - до 337,557 млрд грн. З урахуванням прогнозованого підвищення цін, реальна динаміка доходів буде нижчою, ніж реальне зростання ВВП, а витрат - фактично є від’ємною.



Якщо говорити про баланс інтересів у основному фінансовому фоліанті, то на першому місці в ньому виписані потреби бізнесу. Динаміка зростання доходів бюджету стримується багато в чому через збільшення податкових «витрат», які в основному йдуть на підтримку бізнесу. Комплекс галузевих податкових пільг, зниження на 4 в.п. ставки податку на прибуток і невиправдано широке застосування автоматичного відшкодування ПДВ істотно знижують доходи бюджету. Така політика була б виправданою, якби цей «втрачений» ресурс спрямовувався на розширення інвестиційної діяльності. Однак, архітектура податкової системи, закладена в Податковому кодексі, така, що ці гроші, швидше за все, не підуть на розвиток. Бізнес просто стане платити менше податків.



Другим пріоритетом в процесі розробки бюджету, очевидно, було відновлення відносин з МВФ. Існують колосальні ризики того, що наступного року виконати навіть «занижений» план не вийде. Загроза нової хвилі кризи в світі стає все реальнішою, і можливе уповільнення економічного розвитку в країнах - торговельних партнерах України миттєво призведе до падіння вітчизняного експорту, який формує понад 50% ВВП країни. У зв'язку з цим уряд змушений йти на заходи бюджетної консолідації з тим, щоб реанімувати співпрацю з МВФ. Фонд же вимагає зниження дефіциту бюджету. Це, в свою чергу, стримує уряд у плані збільшення витрат. Завдяки тому, що доходи в бюджеті-2012 майже в 2 рази перевищують витрати, його дефіцит планується знизити до 1,5% ВВП, сумарний - не більше 2,5%. До речі, якщо «експеримент» вдасться, то це стане дуже хорошим сигналом про подолання Україною наслідків кризи. Більшість економічно розвинених країн вийдуть на такий показник тільки в 2014-2015 рр..



Що стосується інтересів населення, то вони в бюджеті-2012 враховані мінімально. Через значні ресурси, спрямовані на підтримку бізнесу і відновлення співпраці з МВФ, на народ у Кабміну залишилося надто мало грошей. Тому замість істотного підвищення соціальних стандартів у бюджеті зроблено акцент на зростанні локальних соцвиплат.



Як результат «трудів праведних», уряд у середині наступного року знову буде демонтрувати графіки, що ілюстуватимуть перевиконання плану доходів бюджету. І якщо макроекономічна ситуація виявиться настільки сприятливою, як це прогнозується, то напередодні виборів, очевидно, варто очікувати чергового підвищення соціальних стандартів. Така практика дає хороший електоральний ефект, а бюджетні витрати залишаються низькими порівняно з тим, якщо б високі соцстандарти закладати зараз.



Тим часом, далеко не всі громадяни готові сприйняти перевиконання плану з мобілізації доходів у казну як ознаку ефективної роботи уряду. Більшість буде робити висновки щодо дій нинішньої влади за показниками покращення їхнього добробуту. Адже вже два роки проводяться реформи, і українці мають право претендувати на відчуття хоч якихось позитивних тенденцій. Підтримка вітчизняного бізнесу - безумовно, добре, але на фоні збільшення пенсійного віку та уповільнення зростання соціальних стандартів складається враження, що фінансується ця підтримка саме за рахунок громадян. За таких обставин електоральна підтримка Кабміну може звузитися до представників бізнесу, та й то лише великого. А це буде означати відкриття вакансії на посаду прем'єр-міністра України.



Олексій Левицький (для УНІАН)