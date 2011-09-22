Підприємства України збільшили обсяг реалізованих послуг на 18%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-серпні 2011 року становив 161,8 млрд. грн., що в зіставних цінах на 18% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 3,539 тис. грн.

У серпні ц.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 23,1 млрд. грн., що на 18,1% більше (у зіставних цінах), порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У структурі обсягу реалізованих послуг більше половини (52,5%) становили послуги транспорту, пошти і зв`язку, більше чверті (28%) – послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу й надання послуг підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей становив майже половину (49,5%) від загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в серпні 2011 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 169 млн. грн. (включаючи ПДВ), що на 45,6% більше, порівняно з серпнем 2010 року (в січні-серпні ц.р. – 1,194 млрд. грн., що на 39,4% більше, ніж у січні-серпні 2010 року).

Готелі й ресторани України в серпні ц.р. реалізували послуг на суму 610 млн. грн., що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (у січні-серпні ц.р. - на 3,08 млрд. грн., що на 20,6% більше).

У серпні ц.р. підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 13,713 млрд. грн. - на 21,8% більше, ніж у серпні 2010 р. (у січні-серпні ц.р. - на 94,875 млрд. грн., що на 20,4% більше, ніж у січні-серпні 2010 р.).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,462 млрд. грн. - на 42,1% більше, ніж у серпні минулого року (48,09 млрд. грн., на 37,7% більше).

У сфері освіти в серпні ц.р. було надано послуг на суму 194,4 млн. грн., що на 1,4% менше, порівняно з серпнем 2010 р. (1,796 млрд. грн., на 6,1% більше); у сфері охорони здоров`я й надання соціальної допомоги – на суму 846,8 млн. грн., що на 12,1% більше, ніж у серпні минулого року (4,24 млрд. грн., на 8,3% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 1,086 млрд. грн., що на 46,8% більше, порівняно з серпнем 2010 р. (у січні-серпні ц.р. на 8,533 млрд. грн., що на 29,9% більше, ніж у січні-серпні 2010 р.).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в 2010 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 203,2 млрд. грн., що в зіставних цінах на 2,9% більше, ніж у 2009 році.