Проект бюджету-2012 розрахований, виходячи з консервативного сценарію - Ярошенко

Проект державного бюджету на 2012 рік розрахований, виходячи з консервативного сценарію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні під час представлення законопроекту держбюджету-2012 у Верховній Раді.

«Взято консервативний сценарій, який передбачає стриману оцінку тенденцій зростання економіки в 2012 році. Це дозволить створити резерв у разі загострення ситуації у світовій економіці», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

За його словами, уряд пропонує прийняти парламенту документ, в якому заплановані доходи зведеного бюджету на рівні 428,5 млрд. грн., що становить 28,5% ВВП. Доходи загального фонду зведеного бюджету пропонується запланувати на рівні 370 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю ухвалою від 31 серпня ц.р. схвалив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки.

Згідно з документом, у 2012 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП становитиме 6,5%, за песимістичним – 5%, номінальний ВВП – 1,5155 трлн. грн. і 1,505 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 7,9% (за обома прогнозами). Зростання цін виробників промислової продукції – 9,7 і 9,4% відповідно.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародувано на сайті парламенту.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням зазначеного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.