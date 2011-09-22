Росія не змушує Україну вступати до Митного союзу - голова комітету Держдуми

Москва. Росія не змушує Україну вступати до Митного союзу.

Таку думку УНІАН висловив голова комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Костянтин КОСАЧОВ.

«Ніхто нікому тут не грозить і не погрожує, ніхто нікого ні до чого не змушує. Тут кожна країна повинна визначатися, що відповідає її інтересам», - сказав К.КОСАЧОВ.

Водночас він наголосив, що з урахуванням структури економіки України й історії її розвитку, що більше вона буде інтегрована в спільний економічний простір зі своїми сусідами колишнього Радянського Союзу, то буде краще.

«Відповідно, що меншою ця інтеграція буде, і потрапляння України в простір поза Митним союзом означатиме переривання багатьох інтеграційних зв`язків і це, на мій погляд, менше відповідатиме інтересам самої України», - сказав К.КОСАЧОВ.