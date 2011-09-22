Міжбанк: закриття торгів - 8,0020/8,0065 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9980/8,0010, до 12:00 ціни піднялися - 8,0045/8,0065. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,0020/8,0065 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2506/10, до 12:00 ціни знизилися 0,2503/06. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2505/08. У Росії курс долар-рубль продовжує зростати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,0050 (+0,5025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3556/58, а до 15:00 впали 1,3458/60. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8390/10,8455, до 12:00 ціни пішли вниз 10,8225/10,8310. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,7525/10,7645.