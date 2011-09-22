Експерт: кредитний ринок зростає за рахунок збільшення обсягів кредитування юридичних осіб

Кредитний ринок в Україні продовжує зростати за рахунок збільшення обсягів кредитування юридичних осіб.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Антон СУХОРУКОВ.

За його словами, за 7 місяців 2011 року найбільшу кількість кредитів в Україні було оформлено в сфері торгівлі, ремонту автомобілів та побутової техніки.

Як зазначив А.СУХОРУКОВ, збільшення темпів кредитування зумовлено стабілізацією ситуації в банківському секторі та розвитком економіки України. Пріоритетними для кредитування є галузі з динамікою розвитку та високими показниками обігу капіталу.

«При цьому банки виявляють скрупульозність у вивченні фінансового стану потенційних позичальників, а також ліквідності застави. Кредити в іноземній валюті видаються тільки підприємствам, які мають валютну виручку, достатню для погашення кредиту та відсотків», - підкреслив експерт.