«Нафтогаз України» має намір продати ОВДП на 6,97 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» має намір продати ПАТ «Ощадбанк», ВАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») і ПАТ «Дельта Банк» облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 6,97 млрд. грн. на умовах РЕПО.

Про це йдеться в інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеної на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Ощадбанку» планується продати 970 тис. облігацій номіналом 1 тис. грн. кожна. При цьому ціна зворотного викупу цінних паперів складе 1 млрд. 007,9 млн. грн.

«Промінвестбанку» НАК має намір продати 1 млн. ОВДП з ціною зворотного викупу - 1 млрд. 041,2 млн. грн.

Банку «Дельта» планують продати 5 млн. держоблігацій. Ціна зворотного викупу вказана на рівні 5 млрд. 117,14 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.