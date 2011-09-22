Кабмін реорганізував територіальні органи ДПСУ

16:58, 22 вересня 2011
Фінанси
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Кабінет Міністрів реорганізував територіальні органи Державної податкової служби України (ДПСУ).

Відповідну урядову постанову (№981 від 21 вересня 2011 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Передбачається створити як юрособи публічного права територіальні органи ДПСУ, реорганізувавши шляхом злиття, перетворення і приєднання держподатадміністрації в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі, держподатінспекції в районах, містах (крім Києва і Севастополя), районах у містах, спеціалізовані держподатінспекції, міжрайонні і об`єднані держподатінспекції. Зокрема, шляхом злиття буде створено 43 територіальні податкові органи.

Дані органи продовжать свою роботу до передачі своїх повноважень територіальним органам, які планується створити.

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