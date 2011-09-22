Уряд пропонує ще на рік зберегти систему авансових перерахувань НБУ до держбюджету

Кабінет Міністрів України пропонує ще на рік, до 1 січня 2013 року, зберегти систему, за якою Національний банк України авансовими платежами перераховує до Державного бюджету України свій прибуток. Це передбачено в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України і деяких інших законодавчих актів» № 9158, який було сьогодні проголосовано Верховною Радою в першому читанні.

Довідка УНІАН. Влітку 2010 року парламент України ухвалив закон, яким збільшувалася незалежність Національного банку України, зокрема, затверджувався новий порядок розподілу одержаного регулятором прибутку. Так, документом передбачено, що 50% прибутку НБУ мають прямувати до загальних резервів та інших резервів Нацбанку. Відрахування до загальних резервів мають здійснюватися доти, доки їх сума не дорівнюватиме 10% зобов`язань Національного банку. Інша половина прибутку має перераховуватися до державного бюджету України наступного за звітним роком.

Нова норма має набути чинності з 1 січня 2012 року, але уряд у своєму законопроекті №9158 пропонує відстрочити її введення на рік – до 1 січня 2013 року.

В урядовому проекті Державного бюджету України на 2012 рік, який сьогодні було прийнято до розгляду Верховною Радою, пропонується зменшити на 0,7%, порівняно з 2011 роком, суму перерахування Національним банком України коштів до державного бюджету - до 9,6 млрд. грн.