Рахункова палата: зростання ВВП України в І півріччі становило 4,4%

За оцінкою Рахункової палати, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в першому півріччі 2011 року становило 4,4%.

Про це йдеться у Висновках про виконання Державного бюджету України в першому півріччі 2011 року, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

«За експертною оцінкою Рахункової палати, в першому півріччі приріст реального ВВП становив 4,4%. Водночас суттєвими є ризики уповільнення темпів економічного зростання», - йдеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті констатують, що за січень-червень ц.р. темпи зростання реального ВВП сповільнилися, як порівняно із січнем-червнем 2010 року (5,2%), так і першим кварталом 2011 року (5,3%).

У Висновках зазначається, що збільшення економічної активності не призвело до істотного поліпшення ринку праці і підвищення до реального рівня розміру прожиткового мінімуму, який є базовим державним соціальним стандартом.

У своєму документі Рахункова палата посилається на дані Міністерства соціальної політики, згідно з якими прожитковий мінімум у цінах червня 2011 року становив 1154 грн., що більше ніж на чверть перевищує законодавчо встановлений на цей період розмір – 911 грн.

Згідно з експертною оцінкою Рахункової палати, уповільнення розвитку економіки може спричинити зростання цін на нафту й імпортований газ, а також анонсоване застосування країнами Митного союзу антидемпінгових і спеціальних заходів щодо продукції українських виробників.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в І кварталі 2011 року становило 5,3%, в II кварталі - 3,8%.