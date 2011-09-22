Обсяг переплат до держбюджету за перше півріччя становив 17,356 млрд. грн.
Обсяг переплат до загального фонду Державного бюджету України за перше півріччя 2011 року становив 17,356 млрд. грн.
Про це йдеться у Висновках щодо виконання Державного бюджету України в першому півріччі 2011 року, переданих до Верховної Ради.
«Впродовж звітного періоду обсяг переплат платежів державного бюджету збільшився на 2,478 млрд. грн, або на 16,7%, - до 17,356 млрд. грн.», - йдеться в документі.
За інформацією Рахункової палати, не виконано планові надходження до загального фонду держбюджету: податку на доходи фізичних осіб - на 442,8 млн. грн., або на 13,6%; збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну й теплову енергію – на 341,3 млн. грн., або 28,5% і т.д.
При цьому перевиконано показники за надходженнями: податку на прибуток - на 1,423 млрд. грн., або на 5,9%; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України – на 503,3 млн. грн., або в 1,4 раза; рентної плати за природний газ, який видобувається в Україні – на 444,3 млн. грн., або в 1,5 раза і т.д.
Рахункова палата констатує, що план надходжень до спеціального фонду держбюджету (без урахування власних надходжень бюджетних установ), передбачений бюджетним розписом на січень-червень ц.р., не виконано на 21,4%, або на 2,653 млрд. грн.
Загалом доходи держбюджету за січень-червень ц.р. порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 24,4%, або на 27,294 млрд. грн.
Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України в січні-червні 2011 року зведено з дефіцитом у 10,957 млрд. грн., що в 2,4 раза менше, ніж за відповідний період 2010 року.
Доходи бюджету становили 139,348 млрд. грн., у т.ч. доходи загального фонду становили 120,946 млрд. грн.
Витрати держбюджету становили 148,364 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 130,142 млрд. грн.
За рахунок повернення кредитів до держбюджету за перше півріччя 2011 року надійшло 1,312 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 315,9 млн. грн. За цей же період надано кредитів із держбюджету в сумі 3,254 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 35,1 млн. гривень.
У січні-червні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 22,203 млрд. грн. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 59,515 млрд. грн.