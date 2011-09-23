Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0020-8,0060 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0020/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2492/96, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,8140/10,8210. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3509/11 (четвер — 1,3556/58).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.