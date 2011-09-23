Парламент прийняв законопроект про фонди банківського управління

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про фонди банківського управління».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів з 372 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається розширення діяльності фондів банківського управління (далі – ФБУ) шляхом створення нового його виду – житлового ФБУ, як способу накопичення коштів його учасниками для придбання житла або інвестування будівництва житла учасниками ФБУ.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України: «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про страхування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)».

Також плануються зміни до законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» спрямовані на вдосконалення системи недержавного накопичувального пенсійного забезпечення в частині впровадження до цих законів, зокрема, таких фінансових інструментів та механізмів, як фонди банківського управління, які мають багаторічний позитивний досвід діяльності в галузі додаткового пенсійного забезпечення.

Законопроектом унормовуються положення щодо організації довірчого управління фондами банківського управління, метою яких є посилення захисту учасників та більш чітко регламентуються права та обов’язки сторін таких договірних правовідносин. Передбачається посилення заходи щодо захисту коштів учасників фондів банківського управління від знецінення, втрат та інших ризиків. Чітко врегульовуються питання винагороди за управління активами ФБУ.

Запропоновані зміни до законодавчих актів України стосуються розширення можливостей застосування механізмів залучення коштів юридичних та фізичних осіб до фондів банківського управління, їх накопичення та збереження, довірчого управління цими коштами з наступним спрямуванням на будівництво житла, посилення захисту майнових прав учасників, а також підвищення рівня соціального захисту неповнолітніх та осіб похилого віку.

Законопроектом розширюється склад учасників фонду банківського управління, шляхом надання можливостей корпоративної участі у таких правовідносинах. Надається можливість більш активної участі роботодавців в діяльності та управлінні ФБУ. Мова йде про необхідність створення корпоративних рахунків в межах кожного з ФБУ. Такий рахунок буде відкривати юридична особа – роботодавець, а вигодонабувачами за цим рахунком будуть призначатися працівники підприємства або їх неповнолітні діти. Такий механізм дозволить запровадити на підприємстві дієвий та ефективний інструмент заохочення працівників до більш продуктивної праці, адже надасть можливість задовольняти поточні потреби та враховувати пріоритети кожної вікової категорії працюючих. Також, дозволить запровадити механізм підтримки молодих спеціалістів, підвищити загальну трудову дисципліну та зацікавленість в довгострокових результатах праці.