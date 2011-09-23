Експерти: надання документів для обміну валюти - крок до поліцейської держави

Вимогу Національного банку України копіювати документи фізичних осіб, які здійснюють валютообмінні операції в пунктах обміну валют, і зберігати їх копії незалежно від суми таких операцій, є кроком у напрямку до створення в Україні поліцейської держави.

Таку думку висловила український юрист і правозахисник Тетяна ЯБЛОНСЬКА, в ході експертного опитування Інституту Горшеніна, результати якого має УНІАН.

«У цивілізованій державі існує одна форма контролю громадян – це податкова декларація, яку пише кожен громадянин. Це найголовніший контроль. Усе решта нагадує поліцейський варіант. Ті, кому потрібно, мінятиме великі суми грошей – сильні світу цього – вони це зроблять. Це нововведення для простих людей: відстежуватимуться люди, які міняють гроші. Це поліцейський варіант – тотальне стеження. Якщо вони хочуть відстежувати корупцію, то у них є для цього інші способи», - вважає Т.ЯБЛОНСЬКА.

На думку правозахисника Едуарда БАГІРОВА, ця вимога – на користь держструктур, контролюючих фінансові потоки, але ніяк не на користь громадян України.

«Для мене це спроба фіскальних державних структур контролювати весь потік обороту валютних коштів – як юросіб, так і фізосіб, щоб можна було перевірити, зокрема, й декларації про доходи», - зазначив правозахисник.

«Наприклад, у декларації про доходи – 1000 доларів, а обміняв чоловік протягом кварталу в обміннику 5000 доларів. Відповідно, податкова адміністрація отримує додаткове право ставити питання й вимагати пояснення джерел доходу. З одного боку – начебто й правильно. З іншого боку – немає гарантії того, що інформація, яку залишатимуть громадяни України в обмінних пунктах, не потрапить до кримінальних структур, які можуть використовувати копії паспортів та інших документів для реалізації якихось кримінальних схем, зокрема шахрайства», - вважає правозахисник.

Е.БАГІРОВ вважає, що це рішення – пряме втручання у внутрішню фінансову політику простих громадян. «Більшість громадян – пенсіонери, незаможні, намагалися зберегти свої гривневі накопичення в доларах, розуміючи, що інфляція з`їдає гривню. Тобто, вони купували й потім, у разі потреби, продавали долари. Це – внутрішня політика простих громадян. Але коли державний орган своїми нормативними актами втручається у внутрішню фінансову політику простих громадян, при цьому не створює сприятливі умови, а навпаки – створює труднощі, природно я не можу це сприйняти як позитивне рішення, яке буде на користь наших громадян. Я завжди вітав ті рішення, які полегшують життя наших громадян. Думаю, хтось із наших громадян знайде правові підстави й подасть до суду, оспорюючи це рішення», - сказав він.

На думку правозахисника, це нововведення ніяк не допоможе державі в боротьбі з незаконними оборотами фінансових коштів, відмиванням грошей. «Повірте: вже давно налагоджена схема переведення у готівку, обміну валют. Ті фінансові структури, які займаються кримінальним бізнесом, знайшли собі відносно безпечні схеми для відмивання грошей, обміну валют. А ось схема, яку сьогодні пропонує Нацбанк, – через надання й копії документів – це скоріше буде проблемою простих людей», - вважає Е.БАГІРОВ.

При цьому він зазначив, що ті люди, які захочуть обійти ці обмежуючі постанови, знайдуть, як це зробити. «Можна виготовити ті ж посвідчення, водійські права, можна написати будь-які дані й зробити копію. Адже працівник обмінного пункту, працівник банку, не має права ставити під сумнів законність пред`явленого документа. Паспорт людина може втратити – й будь-яка інша людина з цим паспортом може піти в банк і обміняти будь-яку суму. А ось прості люди, пенсіонери наприклад, які міняють 50, 30 або 10 доларів, повинні постійно з собою брати паспорт – іноді вони забуватимуть його, можуть і втратити. Я вважаю безрозсудним ухвалення органами влади будь-яких рішень, які не на благо людей, а навпаки, – створюють їм проблеми», – зазначив Е.БАГІРОВ.

Тому він однозначно не підтримує й виступає проти такого рішення Нацбанку - і як громадянин України, і як правозахисник. «Вважаю, що представники влади повинні думати, перш за все, в інтересах простих людей – а потім вже в інтересах держави. Тому що держава – це ми, прості громадяни. І все, що відбувається в цій державі, повинно бути в наших інтересах. А рішення Національного банку – не в інтересах громадян України, а в інтересах державних структур, які контролюють фінансові потоки», - заявив правозахисник.

Водночас, голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» UniCredit Борис ТІМОНЬКІН вважає вимогу Національного банку України копіювати документи фізичних осіб, які здійснюють валютообмінні операції, й зберігати їх копії незалежно від суми таких операцій нормальним способом боротьби з тіньовою економікою.

«Через так звані торгові операції проходить переведення у готівку значної частини комерційних операцій. Нібито під прикриттям фізичних осіб. Якщо вам терміново треба хабар дати в доларах, а у вас обороти в гривнях, де ви візьмете долари? Йдете й купуєте в кіоску. А вам потрібний мільйон доларів. Це ж багато – складно купувати. Як робити? Приходиш у банк і домовляєшся – проведіть мені 50 операцій по 20 тисяч гривень, наприклад. Коли на це не потрібні документи, то це досить легко зробити», – зазначив він.

«У деяких банках навіть така послуга є – зазначаєш кількість операцій, тут же тобі друкується – це швидко все проходить. Коли потрібно під кожну покласти документ і можна щось перевірити, то це робити складніше. Мільярди доларів прокручують через цю справу! Ви коли дивитеся підсумки серпня – на 3 млрд. населення купило і на 2,2 млрд. – продало. Ви дійсно думаєте, що це населення на 3 млрд. купило? Смішно! У населення може бути 1 млрд., а 2 млрд. – це фактично сірий оборот. Якщо ви хочете потім ганяти цих людей, вам потрібні документи? Потрібні. Як слідчі дії проводяться? На базі документів, на базі копій», – заявив Б.ТІМОНЬКІН.