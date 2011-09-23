ФПУ проти закладених у держбюджету-2012 соцстандартів

Федерація профспілок України (ФПУ) виступає проти закладених у проекті державного бюджету на 2012 рік соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови ФПУ Сергій КОНДРЮК.

«Державний бюджет сформовано на штучному заниженні державних соціальних гарантій, прожитковому мінімумі, який на 25% нижчий, ніж фактична вартість товарів і послуг, які входять до його складу, прийнятому, вдумайтеся, у 2000 році», - відзначив він.

Таким чином, за його словами, мінімальна заробітна плата на сьогодні штучно занижена на 409 грн. Також С.КОНДРЮК відзначив, що у бюджетній сфері на даний час працює близько 4 млн. осіб.

Результатом такого бюджету представник ФПУ називає консервацію бідності на рівні 26%. «Чверть працюючих зароблятимуть на мізерному фактичному прожитковому мінімумі, третина українських сімей буде на межі або за межею бідності», - підкреслив С.КОНДРЮК.

Це, у свою чергу, призведе до більшої тінізації економіки і еміграції громадян за кордон.

За його словами, спільний представницький орган профспілок на національному рівні на сьогодні завершує підготовку своїх зауважень до законопроекту про держбюджет наступного року, і найближчими днями вони будуть подані до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2012 рік.