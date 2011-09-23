Договір про ЗВТ СНГ буде винесений на розгляд Ради глав урядів у жовтні - Клюєв

Економічна рада Співдружності Незалежних Держав прийняла рішення в стислі терміни доопрацювати наявні зауваження до тексту Договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД, аби винести його на розгляд на чергове засідання Ради глав урядів країн СНД, 18 жовтня в Санкт-Петербурзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України, про це Андрій КЛЮЄВ заявив сьогодні, 23 вересня, коментуючи результати 51-го засідання Економічної ради СНД, що пройшла в р. Алмати (Казахстан).

За словами А.КЛЮЄВА, під час минулого засідання сторони домовилися, що з країнами, в яких ще є зауваження до документа, будуть проведені додаткові переговори.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що Україна наполягала на необхідності завершення підготовки проекту договору і сподівається на підписання документа на засіданні Ради глав урядів СНД в жовтні.

«Що стосується позиції української сторони, то ви її добре знаєте – ми впродовж останніх п`ятнадцяти років послідовно виступаємо за створення в рамках СНД повноцінної зони вільної торгівлі», - заявив перший віце-прем`єр України.

А.КЛЮЄВ зазначив, що Україна взяла найактивнішу участь у підготовці нової редакції договору і наполегливо шукала компроміс з тих чи інших його положень. «Таким чином, спільними зусиллями підготовлено документ, який дозволяє вивести наші торговельно-економічні відносини на якісно новий рівень», - сказав він.

А.КЛЮЄВ нагадав, що під час засідань Економічної ради у квітні ц.р. в Ялті в і червні ц.р. в Москві, сторони констатували, що вказаний проект договору вже в основному узгоджений.

«Україна з повагою ставиться до позицій кількох країн, у яких є зауваження до тексту договору, і закликає всі сторони проявити гнучкість з метою досягнення компромісів», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що за підсумками 7 місяців ц. Р. частка СНД в товарообороті України перевищує 42%.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня на розширеному засіданні Ради глав-держав СНД в Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав глав держав-членів СНД сприяти прискоренню процесу підписання Договору про створення зони вільної торгівлі між державами-учасниками СНД.