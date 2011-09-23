На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0010/8,0050 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0020/8,0060, на 12:00 ціни підвищилися: 8,0050/8,0065. На час закриття торгів цінові рівні знизилися: 8,0010/8,0050 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2492/96, на 12:00 ціни піднялися: 0,2500/04. На час закриття торгів ціни впали: 0,2491/95. У Росії курс долар-рубль продовжує зростати, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,2251 (+0,2201).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3509/11, а на 15:00 впали: 1,3443/45. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8140/10,8210, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8340/10,8420. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися: 10,7510/10,7625.