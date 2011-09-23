Золото як і раніше надзвичайно привабливе для інвесторів - експерт

Золото як і раніше надзвичайно привабливе для інвесторів і вкладників, які бажають забезпечити свої заощадження.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН заступник начальника управління грошового обігу, неторгових і касових операцій «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) Максим САЛУТІН.

Він підкреслив, що ймовірність дефолту Греції, що дедалі зростає, криза суверенних боргів Португалії, Іспанії, Італії та погіршення економічних показників в США змушує переводити заощадження з євро і доларів США в надійніший актив – золото. Напруження в країнах Північної Африки і Близького Сходу зберігається і це також підтримує вартість металу».

За інформацією М.САЛУТІНА, з початку 2011 року вартість золота зросла на 30%. Новий максимум був досягнутий золотом 6 вересня – під час торгів на Лондонській біржі металів ціна піднімалася до 1 921 долара США за тройську унцію, а на біржі Comex грудневі ф`ючерси подорожчали до 1 923 доларів.

При цьому експерт відзначив високу волатильність на ринку золота. Навіть у відносно спокійні дні коливання цін на світовому ринку перевищує 10-15 доларів на унцію. Часто стрімке зростання цін змінювалося різкою корекцією. Найбільш значне зниження спостерігалося в третій декаді серпня, коли за кілька днів ціна впала майже на 150 доларів за тройську унцію в результаті підвищення на біржі COMEX маржинальних вимог на ф`ючерси золота.

На думку М.САЛУТІНА, «золото вже розглядається як гроші, причому унікальні – надрукувати його не може жоден центробанк. Так, американський мільярдер Дональд ТРАМП почав брати золоті злитки як оплату оренди приміщень у своєму хмарочосі на Уолл-Стріт, а клієнти швейцарської біржі SIX можуть використовувати золото для оплати операцій через компанію SIX Securities Services».

Як зазначив експерт, центробанки країн, що розвиваються, зокрема Росії, Мексики, Південної Кореї, активно збільшують запаси золота в своїх резервах з метою скорочення залежності від долара США. Крім того, згідно з даними Європейського центрального банку, резерви золота в центробанках європейських країн з початку року збільшилися на 25 000 унцій. Всесвітня рада з питань золота зазначає, що фіскальна і кредитно-грошова політика США погіршила мотивацію для продажу золота і переведення грошей у доларові активи європейськими ЦБ. В результаті чого, вперше з 1985 року були зафіксовані чисті покупки золота центробанками Європи.

За словами експерта, окремої уваги заслуговує попит, що стрімко зростає, на золото з боку Китаю. Народний банк Китаю за 2003-2009 рр. удвічі збільшив запаси золота в своїх резервах і, на думку аналітиків, таємно продовжує скупку металу. Крім того, на тлі зростання інфляції ажіотажний попит на фізичне золото спостерігається з боку китайських споживачів. Китайські ювеліри навіть у відносно «слабкому» серпні відзначили 30% збільшення продажів, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

М.САЛУТІН повідомив, що ажіотажний попит з боку ювелірів і населення спостерігався і в Україні. Нестабільна ситуація з доларом США і гривнею змушувала населення переводити заощадження в золоті злитки або ювелірні вироби. В результаті, на ринку спостерігався дефіцит золотих злитків – банки просто не встигали завозити метал для задоволення всіх заявок клієнтів. Найбільш популярними сьогодні є 50 і 100-грамові злитки, проте і на литі 250 і 500-грамові злитки попит залишається стабільно високим.

За прогнозами експерта, ціну золота чекає чергове подолання позначки 1 900 доларів за тройську унцію протягом жовтня-листопада, з певною ймовірністю досягнення 2 000 доларів до кінця 2011 року.