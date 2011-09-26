У МВФ не вистачить грошей на вирішення проблем через виникнення нової кризи - Лагард

Грошей Міжнародного валютного фонду (МВФ) не вистачить на вирішення проблем, які можуть виникнути через кризу, заявила глава МВФ Крістін ЛАГАРД.

«Наші можливості в майже 400 млрд. дол. виглядають достатніми сьогодні, але бліднуть порівняно з потенційними фінансовими потребами нестабільних країн і спостерігачів під час кризи», – цитує К.ЛАГАРД «Бі-Бі-Сі».

Цю заяву глава МВФ зробила у Вашингтоні, де проходила зустріч лідерів світових фінансових міністерств. МВФ і низка інших міжнародних фінансових інститутів наразі виділяють кредити Греції для того, щоб запобігти можливому дефолту цієї країни.

За підсумками наради в столиці США було випущено комюніке, в якому заявлено, що країни єврозони і МВФ зроблять усе, щоб розв’язати боргову кризу й забезпечити фінансову стабільність у зоні євро в цілому.

«Ми перебуваємо в різних умовах, але наші економіки й фінансові системи тісно взаємопов`язані. Тому ми діятиме колективно, щоб відновити довіру й фінансову стабільність, і відродити глобальне зростання», – йдеться в документі.