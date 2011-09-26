Цього тижня вірогідно зміцнення гривні

Цього тижня вірогідна стабілізація на досягнутих рівнях або незначне зміцнення гривні до долара США, оскільки залишки українських банків можуть ще зменшитися напередодні кінця місяця.

Такий прогноз висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

За його словами, якщо на початку минулого тижня торги доларом закрилися мінімальним зниженням в опції продажу на рівнях 8,0085-8,0120 грн./дол., торги російською валютою - зміцненням вартості гривні до рівнів 0,2590-0,2593 грн./руб., торги євро завершилися зниженням до рівнів 10,9540-10,9620 грн./євро, то наприкінці тижня у фінальній частині торгів ринкові котирування становили 8,0000-8,0070 грн./дол.

Як відзначив І.ДАВИДЕНКО, впродовж тижня з 19 по 23 вересня валютний курс коливався на рівні 8,00-8.01 грн./дол. В середу Національний банк України виходив з інтервенцією на ринок і продавав валюту за курсом 7,9910 грн./дол.

Експерт звернув увагу на те, що впродовж минулого тижня залишки на рахунках українських банків знизилися з 18 мільярдів гривень до 13,9 мільярдів гривень, що пов`язане з початком періоду платежів до бюджету.