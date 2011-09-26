Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0030-8,0060 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0030/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2465/69, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7440/10,7495. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3425/27 (п`ятниця — 1,3509/11).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.