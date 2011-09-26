Заборгованість із зарплати в серпні скоротилася на 1,3% – до 1,155 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в серпні 2011 року, порівняно з липнем, скоротилася на 1,3% і на 1 вересня становила 1,155 млрд. грн. З початку року заборгованість скоротилася на 5,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 вересня ц.р. зафіксовано в трьох областях України. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 вересня ц.р. становила 233,009 млн. грн. (у серпні 2011 року зросла на 1,3%, з початку року скоротилася на 0,2%, порівняно з даними на 1 вересня 2010 року скоротилася на 3,6%), у Харківській – 142,201 млн. грн. (у серпні зросла на 1,5%, з початку року – на 11,2%, порівняно з 1 вересня 2010 року збільшилася на 18,9%), у Луганській – 101,809 млн. грн. (у серпні скоротилася на 0,1%, з початку року – на 7,5%, порівняно з 1 вересня минулого року – на 33,6%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 вересня 2011 року становила 95,65 млн. грн. (у серпні скоротилася на 7%, з початку року – на 16,4%, порівняно з 1 серпня 2010 року – скоротилася на 35%).

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 6 областях України.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 18 областях, АР Крим, Києві та Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 вересня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 1,26 млн. грн. (у серпні заборгованість скоротилася на 11%, з початку року – на 60%, порівняно з 1 вересня 2010 року – в 4,5 разу), Рівненській – 2,344 млн. грн. (у серпні сума заборгованості знизилася на 0,6%, з початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 вересня 2010 року – майже в 5 разів) і в Івано-Франківській областях – 6,627 млн. грн. (у серпні заборгованість скоротилася на 12,5%, з початку року – на 17,2%, порівняно з 1 вересня 2010 року – на 37,3%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.