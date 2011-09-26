Українські банки активно залучають кошти в національній валюті - експерт

Українські банки останнім часом активно залучають кошти в національній валюті.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, за період з 19 по 23 вересня на ринку депозитів фізичних осіб ситуація була відносно стабільною. В основному відзначене підвищення процентних ставок деякими аналізованими банками депозитів у гривні.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, відсоткові ставки за депозитами у гривні на кінець минулого тижня склалися такі: на термін

1 місяць - від 1,5 до 13% річних (середня - 6,39%), 3 місяці - від 4,7 до 13,25% (середня - 9,78%); 6 місяців - від 6,5 до 14,5% (середня - 11,15%); 12 місяців - від 8,25 до 15,50% (середня - 12,30%).

За інформацією експерта, за вкладами в доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 1,0 до 5,75% річних (середня - 3,41%), 3 місяці - від 1,6 до 7,75% (середня - 4,81%); 6 місяців - від 1,6 до 8,25% (середня - 5,54%); 12 місяців - від 2,75 до 8,75% (середня - 6,2%).

Н.СИНЯВСЬКА зазначила, що процентні ставки за депозитами в євровалюті до кінця минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4,0% річних (середня - 2,19%), 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня -3,13%); на 6 місяців - від 1,0 до 7,25% (середня -3,66%), 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,27%).