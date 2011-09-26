Середня зарплата в Україні скоротилася до 2694 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в серпні 2011 року порівняно з липнем ц.р. скоротилася на 2% і на 1 вересня становила 2,694 тис. грн.

Водночас, порівняно з серпнем 2010 року, середня зарплата зросла на 18,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 вересня ц.р. спостерігався в Києві – 4,056 тис. грн. (у серпні середня зарплата знизилася на 2,8%), а також у Донецькій – 3,184 тис. грн. (зниження на 0,1%), Київській – 2,863 тис. грн. (зростання на 0,4%) і Дніпропетровській областях – 2,822 тис. грн. (зниження на 2,2%).

Найнижчий – у Тернопільській – 1,925 тис. грн. (зниження на 1,5%), Херсонській – 2,001 тис. грн. (зниження на 5%) і Чернігівській областях – 2,033 тис. грн. (зниження на 2,7%).

У цілому зниження рівня середньої заробітної плати в серпні 2011 року спостерігалося у всіх областях і АР Крим.

Зокрема, на 1 вересня середня зарплата у Вінницькій області становила 2,123 тис. грн. (зниження в серпні на 4,2%), Волинській – 2,065 тис. грн. (зниження на 3,6%), Житомирській – 2,121 тис. грн. (зниження на 3,3%), Закарпатській – 2,1 тис. грн. (зниження на 3,8%), Запорізькій – на 2,681 тис. грн. (зниження на 1,9%), Івано-Франківській – 2,303 тис. грн. (зниження на 2,4%), Кіровоградській – 2,181 тис. грн. (зниження на 2,5%), Луганській – 2,786 тис. грн. (зниження на 0,9%), Львівській – 2,324 тис. грн. (зниження на 1,2%), Миколаївській – 2,487 тис. грн. (зниження на 2,8%), Одеській – 2,407 тис. грн. (зниження на 4,4%), Полтавській – 2,547 тис. грн. (зниження на 1,1%), Рівненській – 2,228 тис. грн. (зниження на 3,4%), Сумській – 2,279 тис. грн. (зниження на 0,8%), Харківській – 2,466 тис. грн. (зниження на 1,4%), Хмельницькій – 2,143 тис. грн. (зниження на 1,8%), Черкаській – 2,21 тис. грн. (зниження на 2,6%), Чернівецькій – 2,04 тис. грн. (зниження на 3,2%), в АР Крим – 2,378 тис. грн. (зниження на 2,5%).

За даними Держстату, в січні-серпні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 221,393 млрд. грн.