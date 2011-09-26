Висхідний тренд на ринку золота збережеться - експерт

Довгостроковий висхідний тренд на ринку золота збережеться - для цього є всі необхідні передумови.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

Проте, додав він, у короткостроковій перспективі досить ймовірна відчутна корекція. Тиск на світові фондові майданчики зберігається, і, як видно, така тенденція найближчим часом нікуди не зникне. Найбільшим хедж-фондам доведеться продати частину свого золота, щоб покрити збитки від операцій на ринках акцій. «Котирування золота можуть впасти до 1500-1600 доларів, але це стане черговим приводом купувати. Рівень 2000 доларів за тройську унцію буде досягнутий у першій половині 2012 року», - прогнозує експерт.

На думку В.СКИДАНА, «основні фактори, що штовхають котирування золота вгору, - це вкрай низькі, а потім і практично нульові ставки центробанків розвинених країн і висока волатильність на фінансових ринках». Зокрема, ціни на дорогоцінні метали минулого четверга знизилися, тому що інвестори стали фіксувати прибуток для покриття збитків на інших ринках. Котирування акцій і ціни на сировинні товари впали на тлі побоювань, що останніх заходів Федеральної резервної системи (ФРС), спрямованих на стимулювання економіки США, буде недостатньо для запобігання світового спаду.

Як підкреслив експерт, «деякі інвестори розглядають коштовні метали як активи-притулки, і ціни можуть зростати, коли перспективи інших активів похмурі». Проте ціни на золото в цьому місяці зазнавали труднощів, коли падіння на інших ринках було значним, тому що трейдери продавали золото для покриття збитків, яких зазнали на інших ринках. Долар також створив сильні перешкоди для золота минулого четверга, оскільки зростання американської валюти робить ціни на метали більш дорогими для власників інших валют. Нафта минулого тижня торгувалася на рівні 95/105 доларів за барель.

За інформацією В.СКИДАНА, ціни на золото на українському ринку минулого тижня варіювалися в межах 475-458 грн. за грам в злитках по 100 грамів.