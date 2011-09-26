Рада ЄС підтримала укладення угоди про ЗВТ із Україною якнайшвидше

Брюссель. Рада з питань зовнішньої торгової політики ЄС підтримала укладення угоди з Україною про зону вільної торгівлі якнайшвидше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні за підсумками засідання Ради ЄС міністр з економічних справ Польщі Марцин КОРОЛЕЦЬ.

«Рада підтримала укладення угоди з Україною про всебічну зону вільної торгівлі найпізніше до саміту ЄС-Україна в грудні цього року», - сказав він.

У свою чергу комісар ЄС із питань торгівлі Карел де ГУХТ також зазначив, що ЄС і Україна перебувають на шляху укладення угоди до кінця цього року.

За його словами, комісар перебуватиме в постійному контакті з українським першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЕВИМ.

«Ми наближаємося до укладення договору», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість укладення угоди про зону вільної торгівлі без угоди про асоціацію через проблеми зі справою проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, комісар зазначив, що звичайно політична й економічна частина угоди завжди приймаються разом.

«Ці угоди завжди разом. І це буде й тут. Я не говоритиму про політичні проблеми, які можуть бути, ми повинні просуватися в переговорах із тим, щоб досягти угоди до саміту ЄС-Україна в грудні», - сказав К. Де ГУХТ.

Разом із тим, він зазначив, що угода може набути чинності роздільно, що пов`язане з процедурою ратифікації угоди (для ратифікації економічної частини необхідні рішення Ради ЄС і Європарламенту, а політичної – ратифікація в усіх 27-ми парламентах країн-членів ЄС – УНІАН).

«Я можу досягти угоди, а потім вона потрапляє в європейський «вітряк»», - сказав комісар ЄС.

Говорячи про хід переговорів, К. Де ГУХТ зазначив, що в питаннях співпраці в енергетиці все ще залишається низка невирішених питань, зокрема, щодо того, які положення застосовуватимуться в разі переривання поставок енерегоресурсів, що слідують транзитом через Україну.

Міністр із економічних питань Польщі зазначив, що більшість учасників засідання підтримала завершення переговорів із Україною якнайшвидше, хоча низка технічних питань все ще потребує завершення.

«Можна сказати, що у нас хороші новини, але пити шампанське ще рано», - підкреслив М.КОРОЛЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної з лютого 2008 року.

Сторони планують укласти угоду до кінця нинішнього року.

Угода про зону вільної торгівлі буде складником угоди про асоціацію між Україною і ЄС.