Міжбанк: закриття торгів - 8,0040/8,0095 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0030/8,0060, до 12:00 ціни підвищилися до 8,0065/8,0090. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0040/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2465/0,2469, до 12:00 ціни піднялися до 0,2468/0,2471. На час закриття торгів ціни знизилися - 0,2465/0,2468. У Росії курс долар-рубль продовжує зростати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,3400 (+0,1149).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3365/1,3575.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,7440/10,7495, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,7725/10,7795. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7440/10,7555.