Україні не вдасться цього року погасити кредит російського ВТБ - експерт

Україна, швидше за все, буде змушена пролонгувати кредит перед російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на загальну суму 2 млрд. дол. до середини 2012 року.

Так головний економіст Dragon Capital Олена БЄЛАН прокоментувала інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про плани уряду розмістити до кінця року єврооблігації для погашення цього кредиту.

За її словами, уряд залучив з початку року на ринку єврооблігацій 2,75 млрд. дол., чому сприяли умови на зовнішніх кредитних ринках, проте в останні кілька тижнів ситуація на зовнішніх ринках радикально змінилася в гіршу сторону і швидше за все буде залишатися напруженою до кінця року. «У даних умовах уряду буде досить непросто залучити планований обсяг коштів шляхом випуску єврооблігацій», - відзначила О.БЄЛАН.

Крім того, за її словами, на тлі істотного зростання прибутковості суверенних паперів - зокрема, прибутковість облігацій Україна-12 підскочила на 340-350 б. п. за останній тиждень до 9,2/7,8% у п`ятницю - процентна ставка за кредитом ВТБ, яка, ймовірно, залишилася на рівні 6,68% річних, більше не виглядає високою.

У результаті можливої пролонгації кредиту ВТБ, за оцінкою економіста Dragon Capital, сума погашень зовнішньої заборгованості уряду в 2012 р. зросте з запланованих 1,9 млрд. дол. до 3,9 млрд. дол. Це, в свою чергу, на думку О.БЄЛАН, викличе пропорційне збільшення потреб уряду в нових зовнішніх запозиченнях наступного року в порівнянні з поточним планом в обсязі 4,6 млрд. дол., з яких 3,5 млрд. дол. повинні бути залучені на ринку єврооблігацій. «В цілому, за нашими оцінками, потреба в запозиченнях на 2012 р. повинна скласти 13 млрд. дол., що більше на 17% г/г і на 42% перевищує поточний орієнтир уряду», - зазначила економіст. «Наш прогноз передбачає пролонгацію кредиту ВТБ до 2012 р. і більш високий дефіцит сектору держуправління в порівнянні з орієнтиром, закладеним у проекті бюджету на 2012 р», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна вже продовжила дію кредиту російського «Внешторгбанка» в 2 млрд. доларів ще на півроку - до кінця 2011 року. При цьому, це вже друге продовження кредиту, і за умовами його надання продовження може відбуватися тричі на термін 6 місяців.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 Україна отримала від «Внешторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом трикратної пролонгації.

В кінці 2010 року було прийнято рішення про перше продовження цього кредиту на півроку - до кінця червня поточного року.