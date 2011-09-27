Нові правила обміну валюти є припиненням зарплат у конвертах - прем'єр

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає прийнятними нові правила обміну валюти, проте наполягає на необхідності ліквідувати незручності при обміні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що вчора, 26 вересня, зустрічався з главою Національного банку України Сергієм АРБУЗОВИМ і обговорював з ним питання правил обміну валюти.

«Я йому сказав, що є певні скарги, певні занепокоєння людей, і не тільки пересічних, а й Асоціації українських банків. Тому треба розглянути. Пішов перший досвід застосування (нових правил – УНІАН). Які в наших людей виникають запитання? Треба ці проблеми знімати. Те, що рішення Національного банку в принципі правильне, в мене сумнівів не викликає», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що запровадження нових правил, зокрема, пов`язане з необхідністю боротьби з тіньовою економікою, зарплатами в конвертах. При цьому глава уряду додав, що долар не має застосовуватися в Україні як засіб розрахунку.

«У нас нормальна валюта - гривня. Вона стабільна, надійна, вона має використовуватися при розрахункових операціях у країні. Долар потрібен там, де людина, приміром, хоче поїхати на відпочинок, але його ходіння в країні має бути обмежене», - підкреслив М.АЗАРОВ. У той же час він зазначив, що застосовуючи долар як засіб розрахунку, Україна послаблює гривню.

Довідка УНІАН. Національний банк України (НБУ) зобов`язав банки здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. Це передбачено в постанові регулятора №278, яким вносяться зміни в інструкцію про порядок здійснення валютообмінних операцій.

Раніше пред`являти документи, що засвідчують особу, було необхідно при проведенні відповідних операцій на суму понад 15 тис. грн.

При проведенні операцій на суму понад 50 тис. грн. працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

Поправками також виключено пункт інструкції, яким передбачалося право Нацбанку встановлювати граничні розміри маржі по операціях на наявному валютному ринку.

Крім того, згідно з постановою, банки дістали право через банкомати здійснювати операції купівлі у фізичних осіб наявної іноземної валюти за гривні.