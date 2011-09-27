Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями - 8,0050/8,0095 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0050/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2482/86, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,8330/10,8410. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3530/32 (понеділок — 1,3425/27).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.