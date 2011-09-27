Громадяни в 2011 р. подали більше 10 тис. заяв на відмову від ідентифікаційного номера

Громадяни України в 2011 році подали більше 10 тис. заяв на відмову від ідентифікаційного номера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради з підрозділами інформатизації податкової служби.

За його словами, якщо громадяни України через релігійні переконання хочуть відмовитися від ідентифікаційного номера, то про своє рішення вони повинні оповістити орган ДПСУ. Податківці роблять у паспорті такого платника податку відповідну позначку. Після цього він буде мати право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Право платників податків на відмову від прийняття ідентифікаційного номера збережено Податковим кодексом. Облік таких фізосіб-платників податків ведеться в окремому реєстрі держреєстру. У держреєстрі фізичних осіб на сьогодні зареєстровано 44,5 млн. громадян.

В ДПСУ також підкреслили, що Україна - єдина країна, законодавство якої має винятки щодо обліку доходів, податків та платників податків за ознаками релігійних переконань. Частково таке право існує в Греції для ченців, які знаходяться на спеціальній території - горі Афон і автоматично отримують грецьке громадянство. Вони не платять податків і не підпадають під дію відповідного закону, тобто податкові номери для них не формуються.