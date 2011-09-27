ДІУ планує до 2016 р. збільшити статутний капітал на 2 млрд. грн.

Державна іпотечна установа до кінця 2015 року планує збільшити статутний капітал на 2 млрд. грн. - до 4,2 млрд. грн.

Про це повідомив журналістам голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ під час наради з банками-партнерами.

«Наповнення статутного капіталу ДІУ – минулого року він був наповнений на 2 млрд. грн., а до кінця 2015 року ми плануємо його збільшити ще на 2 млрд. грн. Я думаю, що ця сума буде розбита в 2013-2015 році», - сказав він.

Голова правління ДІУ додав, що статутний капітал установи наступного року збільшувати не планується.

На сьогодні статутний капітал ДІУ становить 2,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції зі сприяння будівництву, а також із забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України.