Дефолт Греції - лише питання часу, євро продовжить падіння - експерт

На світових торгах у вівторок, 27 вересня, євро продовжить перебувати під тиском з боку своїх основних конкурентів, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, якщо у вівторок пара євро/долар піде нижче позначки 1,3400, то можливе її подальше зниження до рівня 1,3300. Що ж до фунта, то він навряд чи опуститься нижче 1,5400, але й піти занадто високо йому також не вдасться. Пари долар/ієна і долар/франк продовжать рух в рамках 76,00-76,50 і 0,9000-0,9150, відповідно.

Аналітики підкреслюють, що незважаючи на обіцянки керівництва Греції щодо того, що всі взяті на себе зобов`язання будуть виконані, в це віриться насилу. А дії МВФ і ЄС є тому доказом. Ймовірно, дефолт Греції - лише питання часу, саме тому європейці заговорили про розширення Європейського фонду фінансової стабільності, щоб не допустити дефолту в інших країнах.