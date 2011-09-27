ДІУ планує в 2012 році випуск облігацій під держгарантії на 1 млрд. грн.

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує в 2012 році випустити корпоративні облігації під державні гарантії на 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ під час наради «Відновлення іпотечного кредитування. Напрями співпраці ДІУ з банками-партнерами».

«Цього року у нас запланована бюджетом держгарантія під випуск наших облігацій на 1 млрд. грн. Наступного року ми плануємо випустити такий самий обсяг корпоративних облігацій під держгарантії - ще на 1 млрд. грн.», - сказав він.

Крім того, за його словами, ДІУ зберігає раніше озвучені плани до кінця цього року випустити іпотечні облігації на 200 млн. грн. і повідомило про плани в 2012 році випустити іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Голова правління установи зазначив, що ДІУ готове здійснити випуск облігацій, запланований на цей рік, проте «є певні технічні моменти, пов`язані зі змінами законодавства». «Думаю, що це буде десь за місяць-два», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ також повідомив, що ДІУ планує в 2011 році спрямувати 1,1 млрд. грн. на викуп іпотечних кредитів, а в 2012 році – 2,8 млрд. грн.

«Ми ставимо амбітні плани до 2015 року - обсяг викуплених кредитів на близько 7 млрд. грн. для видачі кредитів десь 20-25 тис. сім`ям», - сказав він.

За словами В.МИРГОРОДСЬКОГО, у ДІУ на сьогоднішній день 107 банків-партнерів і установа активно працює з 27 з них.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами надається 100% державна гарантія.