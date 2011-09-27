Яценюк оскаржив постанову НБУ про паспортизацію валюто-обмінних операцій

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною і скасувати постанову Національного банку України №278, за якою валюто-обмінні операції здійснюються лише за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що мотивація прийняття цієї постанови абсолютно незрозуміла. «Окрім того, щоб створити черги біля обмінних пунктів і контролювати кожну фізичну особу, яка обмінює національну валюту, вона нічого не вирішує. Цим документом не створена система захисту конфіденційної інформації про особу, зокрема адреса, дата і місце народження. Тобто прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання та паспортні дані всіх, хто здійснює обмінну операцію, може легко бути отримана будь-якими особами - в тому числі злочинцями», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Ця постанова ускладнює валюто-обмінні операції, найважливіше, провокує перехід цих операцій в тінь. Якщо її прийняли для мінял і створення чорного ринку обміну валют – то вона дійсно ефективна», - підкреслив він.

За його словами, постанова НБУ не стримає вірогідне падіння курсу гривні. «Курс треба рятувати не постановою, яка зобов’язує людей пред’являти паспорти, а зваженою економічною і фінансовою політикою», - наголосив він.

Також до суду направлено клопотання про негайну зупинку дії цієї постанови до завершення розгляду питання по суті.

В адміністративному позові А.ЯЦЕНЮКА зазначається, що збирання, зберігання, використання та поширення інформації про фізичну особу, в тому числі конфіденційної інформації про фізичну особу, здійснюється лише на підставі закону. Разом з цим, постанова НБУ №278 не є законом, що призводить до порушення закріплених в Конституції України та законі «Про інформацію» прав та законних інтересів осіб. Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України, зазначається в позові.

Постанова, якою було внесено такого роду зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, є протиправною, такою що грубо порушує права громадян України та має бути скасована в судовому порядку, йдеться у позові.