НБУ очікує на скорочення готівкового валютного обороту через нові правила обміну

Національний банк України очікує на скорочення готівкового валютного обороту в країні, що стане наслідком введення правил, згідно з якими при здійсненні готівкових валютно-обмінних операцій необхідно пред`являти документ, який засвідчує особу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції член правління, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА.

«Наші очікування - що буде скорочена кількість готівкового обігу в іноземній валюті, а це за собою спричинить і скорочення гривневого обігу», - сказала вона.

За словами О.ЩЕРБАКОВОЇ, у перший день здійснення операцій з пред`явленням документів їх обсяг порівняно з попереднім днем істотно скоротився. Так, якщо у четвер, 22 вересня, обсягом пропозиції валюти на готівковому ринку становив 69 млн. дол., а попит - 222 млн. дол., то у п`ятницю, 23 вересня, пропозиція валюти залишалася приблизно на тому самому рівні - 52 млн. дол., а попит скоротився до 98 млн. дол.

У Нацбанку сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначеної суми працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).