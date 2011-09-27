Долар на міжбанку знову почав зростати

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0050/8,0095, до 12:00 ціни зросли - 8,0095/8,0125. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0070/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2482/86, до 12:00 звузився спред 0,2482/85. На час закриття торгів ціни піднялися 0,2487/90. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,1835 (-0,1565).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3480/1,3600. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8330/10,8410, до 12:00 ціни пішли вниз 10,8020/10,8100. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли до 10,8395/10,8500.