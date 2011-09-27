Азаров закликає інвесторів вкладати кошти у розвиток інновацій в Україні

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає інвесторів співпрацювати з Україною у сфері інновацій, оскільки урядова політика передбачувана і стабільна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час відкриття Міжнародного інноваційного форуму країн СНД-2011 сьогодні у Києві.

«Співпрацюючи з Україною, ви будете мати справу з країною, де держава є крупним інвестором в інноваційні проекти, гарантом ефективних інвестицій у високотехнологічні галузі, де урядова політика передбачувана і стабільна», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що інноваційному розвитку сприятиме макроекономічна стабільність, що спостерігається в Україні останні півтора роки.

М.АЗАРОВ висловив сподівання, що основним результатом економічних процесів стане не тільки відновлення, але й стрімке зростання попиту і пропозиції на інноваційне виробництво та товари.

«Економіка України уже достатньо швидко і позитивно відгукнулася на обґрунтованість програмних починань. Підтвердженням цьому може бути зростання інноваційної активності промислових підприємств: зараз він становить майже 14%. Це ще не високий показник, але це значно краще, ніж ті мінімальні цифри, які ми мали ще у 2008-2009 роках. По суті, у цьому запорука відродження України як високотехнологічної держави», - наголосив глава уряду.

Водночас М.АЗАРОВ припустив, що це є запорукою відродження економічної потужності всіх держав-учасниць СНД, 20-річчю створення якого приурочено проведення у Києві Міжнародного інноваційного форуму.