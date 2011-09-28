Янукович вніс до ВР законопроект про декриміналізацію економічних злочинів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності) зареєстровано у ВР 27 вересня.

Разом з тим текст законопроекту наразі на сайті не розміщено.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ, інформуючи про суть законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, зазначав, що йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення. "Найбільш головне це те, що по всіх економічних злочинах, абсолютно всіх, позбавлення волі буде неможливим. Усі покарання замінюються виключно на фінансові санкції", - повідомив він.

За його словами, пропонується скасувати кримінальну відповідальність по 18 статтях Кримінального кодексу.

Проте А.ПОРТНОВ уточнив, що йдеться про економічні злочини, пов`язані з господарською діяльністю, а також про низку службових злочинів, що стосуються підприємців та бізнесу.

"У зв`язку з його (законопроекту) великою актуальністю вважаємо, що він має бути прийнятий у найстислишій термін, тому що він дуже назрілий і актуальний для українського суспільства", - сказав А.ПОРТНОВ.