Золото дорожчає через заяву Ангели Меркель про допомогу Греції

На світових торгах у вівторок, 27 вересня, ціна золота відчутно зросла на фоні спаду побоювань щодо дефолту Греції після заяв канцлера ФРН Ангели Меркель.

Зокрема, за підсумками торгів на Нью-Йоркській біржі Comex золото подорожчало на 3,6%, або на 57,70 долара, до 1652,50 долара за тройську унцію.

Глава уряду ФРН Ангела Меркель під час зустрічі зі своїм грецьким колегою Йоргосом Папандреу заявила про готовність країни прийти на допомогу Греції і допомогти їй подолати боргову кризу, що зменшило тривогу інвесторів щодо дефолту найслабшої економіки єврозони. З цієї причини надлишок вільних грошових коштів учасники торгів віддали перевагу вкладати в сировинні активи, зокрема, золото, передає Bloomberg.

Підтримати золото також допомогла негативна статистика зі США. Довіра споживачів до найбільшої світової економіки підвищилася в серпні лише до 45,4 пункту, розчарувавши аналітиків, що очікували зростання до 46 пунктів.

Зростання цін на золото в 2010 році на 30% стало рекордним, за перше півріччя 2011 року метал подорожчав на 5,3%, в серпні - на 12%, що стало найзначнішим зростанням з листопада 2009 року. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим, принаймні, з 1920 року. Основними факторами підтримки вартості золота, яке розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній, залишаються боргова криза в Європі і прискорення інфляції в різних країнах.