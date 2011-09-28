У Бразилії страйкують понад 4 тисячі банків

Понад 4 тисячі банків закрили свої двері в рамках страйку банківських службовців в Бразилії, повідомила національна конфедерація працівників фінансової галузі за підсумками першого дня страйку, передає РІА «Новости».

За даними профспілок, в акції вже беруть участь близько 21% державних і приватних банків 25 бразильських штатів і федерального округу, де розташована столиця країни, місто Бразиліа.

Безстроковий загальнонаціональний страйк банківських службовців почався минулого вівторка після невдалих переговорів з керівництвом галузі. Страйкарі вимагають індексації заробітної плати на 12,8%.