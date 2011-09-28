Парламент Греції схвалив введення податку на нерухомість терміном на чотири роки
10:16, 28 вересня 2011Фінанси
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Парламент Греції прийняв непопулярні серед населення поправки до законодавства, які вводять податок на нерухомість, повідомляє Газета.Ru.
Усі 154 депутати правлячої партії Всегрецький соціалістичний рух проголосували за прийняття закону, склавши більшість у парламенті, що складається із 300 законодавців.
Податок на нерухомість вводиться терміном на чотири роки.
Греція сподівається за допомогою цього податку зібрати близько 2 млрд. євро, що становить 1,1% ВВП, щороку. Цей захід має допомогти стабілізації бюджетного дефіциту.
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