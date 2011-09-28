Основною метою для євровалюти сьогодні стане позначка 1,3700 - експерт

На світових торгах в середу, 28 вересня, основною метою для євровалюти стане позначка 1,3700, для фунта - 1,5750, у парі з японською ієною долар продовжить рух у рамках 76,10-76,90, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, новини з Європи продовжать надавати найсерйозніший вплив на рухи валютних пар. Крім того, на завтра запланована публікація індексу споживчих цін Німеччини, яка, як відомо, є локомотивом економіки всієї Європи. У Штатах заплановано до виходу цифри щодо зміни обсягу замовлень на товари довгострокового користування, а також виступ глави ФРС Бена Бернанке в Клівленді.