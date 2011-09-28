Міжбанк: відкриття торгів - 8,0050/8,0105 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларм США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0050/8,0105 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2518/0,2522, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8965/10,9065. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3616/1,3618 (вівторок – 1,3530/1,3532). У вівторок, 27 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.

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