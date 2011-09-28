Найбільший білоруський банк ВАТ "АСБ Беларусбанк" припиняє договірні відносини з рейтинговим агентством Moody `s у зв`язку з нестабільністю на світових фінансових ринках, йдеться в повідомленні банку, повідомляє РИА Новости.

"У зв`язку з триваючою волатильністю на міжнародних ринках капіталу (боргові проблеми США та країн ЄС) і зниженням активності іноземних інвесторів ВАТ "АСБ Беларусбанк" було прийнято рішення про призупинення договірних відносин з міжнародним рейтинговим агентством Moody` s Investors Service Limited", - зазначають у повідомленні.

«Беларусбанк» співпрацював з агентством Moody `s з 2007 року. На даний момент банк має кредитні рейтинги від Moody `s на рівні "В3"/"Саа1" з "негативним" прогнозом.

"В даний час ВАТ "АСБ Беларусбанк" продовжує отримувати міжнародні кредитні рейтинги від двох міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings ("В"/"В-", прогноз "негативний") і Standard&Poor` s ("В"/"В", прогноз "негативний"), що дозволяє банку залишатися активним гравцем на світових ринках капіталу", - зазначає банк.