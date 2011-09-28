Єврокомісія схвалила проект податку на фінансові трансакції
12:59, 28 вересня 2011Фінанси
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Брюссель. Європейська комісія схвалила проект податку на фінансові трансакції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Європейському парламенті в Страсбурзі Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.
За його словами, новий податок повинен стати загальноєвропейським, кошти від якого спрямовуватимуться на фінансування бюджету ЄС.
Комісар ЄС з питань оподаткування, митного союзу, боротьби з шахрайством та аудиту Альгірдас ШЕМЕТА в своєму коментарі, поширеному сьогодні, зазначив, що ЄС стає світовим лідером в імплементації цього податку.
«У мене немає сумнівів, що цей податок принесе те, чого чекають громадяни ЄС, чесний внесок фінансового сектору», - заявив комісар.
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